Den saudistödda LIV-touren har lockat över många av sportens största stjärnor från PGA-touren. Det har skakat om hela golfvärlden och stor kritik har riktas mot stjärnorna som anslutit.

Men nu står det klart att en del LIV-spelare får vara med i majorn The Masters. Det meddelar Augusta National Golf Club, som driver tävlingen, via ett pressmeddelande som skickades ut under tisdagen.