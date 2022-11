Linn Grant tog steget från amatör till proffs sensommaren 2021. Sedan dess har hon vunnit fyra Europatoursegrar, däribland skrällvinsten på Scandinavian mixed på Tylösand i somras, och blivit prisad som Årets rookie.

I helgen har hon chans att ta hem hela Europatouren, tillika årets spelare, när finalen spelas på Alferini Golf i Spanien.

– Jag har en ganska god distans till det jag gör. När jag inte spelar golf så kan jag verkligen lägga klubborna åt sidan och fokusera på annat och vara närvarande även utanför golf. Och jag tror att det smittar av sig även hur jag är på golfbanan. En bogey eller dubbelbogey, jag kan lätt skaka av mig det, säger hon.

– Jag hade tyckt att det varit coolt att ta hem både Rookie of the year-titeln och Player of the year.

”Ska försöka matcha det”

Den enda konkurrent som har chans att nå henne är kompisen Maja Stark. Även Stark blev proffsgolfare i slutet på förra sommaren, och är precis som Grant, född 1999.

– Jag räknar med att Maja kommer dit och är i sin bästa form, och spelar sin bästa golf. Jag kan inte utgå ifrån något annat om jag verkligen vill ta hem det, säger Linn Grant.

– Jag kommer försöka matcha det så får jag se hur långt det tar mig, och hur väl hon spelar.

