Åberg var fem slag under par på torsdagens inledande runda på Hilton Head Island i South Carolina. Det följde han upp med en birdie på de första nio under PGA-tävlingens andra dag.

Sedan satte svensken fart. Sista nio, och till och med sista sex, bjöd på fyra birdies. Den starka avslutningen gav fem under par även under fredagen och totalt tio under par efter två rundor.

– Jag ska inte förändra för mycket i helgen, det har känts bra hittills. Det är en rolig bana så jag hoppas vi kan hålla i, säger Åberg efter rundan.

Den icke fullständiga resultatlistan toppas av Tom Hoge, Sepp Straka och Collin Morikawa på elva under par. Åberg skuggar tillsammans med Patrick Rodgers.

Även förra helgen visade Åberg på fin form, när han kom tvåa i The Masters, som var 24-åringens första major i karriären.

KLIPP: Vem är Ludvig Åberg? Lär dig mer i spelaren nedan.