Norén spelar upp sig i US Open

Fyra birdies och bara en bogey noterades i Noréns scorekort som han avslutade med en birdie på det 18:e. Svensken hade en het putter i händerna på lördagen. Flera långa och svåra puttar rullades i både för att rädda par och sätta birdies.

Nu har nog svensken vaknat lite för sent för att ha med segern att göra men om han spelar ett lika bra varv imorgon kan en topp-tio placering vara möjlig. Nu är Norén tre över par på en delad 22:a plats när många spelare fortfarande inte spelat klart tredje varvet. Patrick Reed leder just nu på fyra under par.

