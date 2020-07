Norlander i toppen trots extrema förhållanden: ”Svåraste rundan jag har spelat”

Efter en fantastisk runda på 66 slag under gårdagen så fortsatte Henrik Norlander att prestera vägvinnande golf på Miurfield Village i Ohio och kom in på imponerande 71 slag, ett under par. På en otroligt svårspelad bana så var det slutkörd men nöjd Henrik Norlander efter rundan.

– Jag är helt slut. Det var den svåraste rundan jag har spelat. Jag spelade bättre i dag än i går, säger svensken trots gårdagens på pappret bättre score.

Tuffa förhållande gav höga scorer

Det gassande solskenet i Ohio tillsammans med greener som under normalförhållanden är kända för att vara snabba ledde till svåra slag för hela fältet.

– Jag spelade US Open 2014 på Pinehurst, det var extremt mycket lättare än det här, säger Norlander till SVT Sport. US Open, känd som en tävling där spelarna utmanas extremt hårt.

Det blev totalt tre bogeys och fyra birdies för svensken som fick signera scorekortet på -1.

”Bästa bogeyn jag har gjort”

Trots en bogey på rundans sista hål så var Norlander nöjd med insatsen.

– På arton hade jag ingen chans. Jag slog ett perfekt slag med järnåttan i höjd med flaggan. Men efter en studs låg bollen 20 meter bakom i bunker. Därifrån var det omöjligt att få bollen att stanna på green men jag lyckades sätta en tvåmeters-putt för bogey, den bästa bogeyn jag har gjort, säger han.

Svensken ligger delad femma på fem under par. Sju slag efter spanjoren Jon Rahm som stod för dagens bästa runda med -4, totalt ligger Rahm på -12.

– Rahms score är svår att förstå för mig när det är så här otroligt svårt. Inför imorgon är det bara viktigt att försöka behålla en bra attityd trots förhållandena, säger Norlander och fortsätter:

– Det går liksom inte att gå ut och tro att man ska jaga birdies. Mitt mål är att göra 18 par och då skulle jag vara väldigt nöjd.