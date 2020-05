Spektakulär hole in one under Europatourens första virtuella golftävling

Se videon med Burmesters Hole in one på hål 8 på klassiska Old Course i St Andrews, Skottland ovan.

Slagtävlingen över 18 hål vanns av nederländaren Joost Luiten som gick runt på fina 66 slag, sex under par, trots en bogey på 18:e hålet. Luiten var mycket nöjd efteråt:

Vinnaren Luiten: "Det var riktigt roligt att tävla igen"

18 proffs var med i första tävlingen. Alla spelade med sina trackman-simulatorer hemifrån och vissa gjorde det samtidigt så att de kunde se och prata med varandra över videolänk, som till exempel tysken Martin Kaymer och österrikaren Bernd Wiesberger. Ingen svensk spelare var med.

Tävlingen sändes av Europatouren och visades på deras olika plattformar.