Maja Stark klättrar två placeringar i US Open och letar sig upp på en delad nionde plats, totalt ett över par, efter den tredje omgången.

Med två birdies och två bogies tog hon sig runt på 72 slag, vilket kan jämföras med gårdagens 73. Hon ligger åtta slag efter japanskan Nasa Hataoka, som är i ensam ledning efter en 66-runda med sex birdies.

Den andra svenskan som är kvar i US Open, Linn Grant, håller sig fortsatt kvar i tävlingen på en delad 57:e plats med totalt +9.

Amerikanskan Bailey Tardy, som ledde efter runda nummer två, halkar ner till delad tredje plats efter att ha behövt 75 slag för att ta sig runt nattens runda.

Blixt slog tilll

Parallellt med US Open pågår John Deere Classic på PGA-touren för herrarna – där Jonas Blixt satt sig i ett utmärkt läge inför söndagen.

65 slag under lördagen bäddar för en delad sjätteplats, med totalt 13 slag under par. Leder gör amerikanen Todd Brendon med 16 slag under par.

Stjärnskottet Ludvig Åberg hade det tuffare och gick runt på 71 slag under den tredje rundan, trots det är han med tio slag under par fortsatt med i toppen.

KLIPP: Ledarinnan Nasa Hataoka skruvar i läcker chipp.