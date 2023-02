Woods gick runt på -1 totalt efter 73 slag den sista rundan och var 16 slag efter Jon Rahm som vann och tog över som ny världsetta.

– Jag vet inte hur jag kommer att spela framöver. Mitt stora mål är att spela i alla majorstävlingar. Jag kommer inte att spela så mycket mer än det. Min kropp och mitt ben tillåter mig inte att tävla mycket mer än det, säger Woods enligt Reuters.

Med tanke på majorschemat handlar Woods program om: The Masters 6-9 april, PGA-mästerskapen 18-21 maj, US Open 15-18 juni och (British) The Open 20-23 juli.

Rahm: ”En stor ära”

Jon Rahm gjorde sin sämsta runda med 69 slag den sista dagen (65-68-65-69) men kunde vinna med två slag före Max Homa. Det var spanjorens femte vinst på de nio senaste tävlingarna. Senaste gången som Rahm var världsetta var i mars förra året.

Rahm gladde sig åt sin tionde seger på PGA-touren och uppskattade miljön.

– Att nå milstolpen med tvåsiffriga vinster är ganska otroligt och att få göra det på en golfbana med den historiken och att det var den mannen, Tiger Woods, som stod värd är en stor ära, säger Rahm.

Banan på The Riviera Country Club grundades 1926 och rankas som en av världens 50 bästa banor.

– Min svit fortsätter på Riviera, säger Tiger Woods som spelat tolv gånger på banan utan att vinna.

Det var två dagar efter Genesis Invitational 2021 som Woods var med om sin svåra singelolycka, som var nära att kosta honom livet.