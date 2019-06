Lynn Carlsson gick runt på 197 slag totalt under helgen, där hennes sista runda blev den bästa på sex under par när de två inledande var två under par. Det var endast ett slag sämre än Henseleit, och Carlsson knep med det andraplatsen.

Trea blev Sofie Bringner, som efter en svag förstarunda med två över par kämpade sig tillbaka och slutade på -9. Jessica Karlsson blev tredje bästa svenskan när hon gick in på -6 totalt, ett resultat som räckte till en delad femteplats.