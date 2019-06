Foto: TT Nyhetsbyrån

Tiger Woods drömmer om ett OS-guld

I morgon slår Tiger Woods ut på klassiska Peble Beach på jakt efter sin 16:e Major-seger när US Open inleds. Golflegendaren har redan vunnit US Open tre gånger men något han aldrig vunnit är en OS-medalj. OS gjorde comeback på det olympiska programmet 2016 – nu drömmer 43-åringen om ett OS-guld innan det är för sent.

– Ja, en olympisk guldmedalj vore en fantastiskt grej, sa Woods i dag på en presskonferens.

– Men först måste jag ju kvalificera mig. Det skulle vara spännande att representera USA i OS, jag vet inte hur många fler chanser jag får, säger Woods som kommer vara 44 år när OS avgörs i Tokyo nästa år. – Nästa gång kommer jag vara 48 år, jag har inte så många chanser att spela för USA i OS, så det skulle verkligen vara en ära om jag kunde kvalificera mig, säger Woods. 2016 var golfen tillbaks på OS-programmet för första gången sedan OS i St Louis 1904. Justin Rose vann guldet i en hård kamp in till 72:a hålet mot Henrik Stenson, som fick en silvermedalj. Då gjorde Matt Kuchar en riktigt bra spurt sista dagen och tog ett amerikanskt brons. Flera av världens bäst rankade spelare tackade nej till OS i Rio eftersom de tyckte att spelschemat var så tajt och även för att de inte riktigt insåg hur stort OS skulle bli. En av dem som tackade nej och sedan ångrade sig var Rory McIlroy. OS-golfen blev en succé medialt och det är sannolikt att det blir betydligt färre nej tack till Tokyo. Därför kommer Tiger Woods OS-dröm bli tuff att nå då endast två spelare per nation får spela. Just nu är Brooks Koepka, 1:a, och Dustin Johnson, 2:a, före Woods på rankingen. Tiger Woods är just nu världsfemma.