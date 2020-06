Norén klättrade på leaderboarden under lördagen Foto: TT Nyhetsbyrån/Arkiv

Uppåt för Norén på USA-touren

Alex Norén gick på tre slag under par under den tredje dagen av PGA-tourtävlingen i Fort Worth och tog sig uppåt i resultatlistan. Den svenske golfaren stod för fyra birdies och en bogey på rundan och ligger totalt fem slag under par.

Förre Mastersvinnaren Patrick Reed, USA, tangerade sitt bästa rondresultat på touren då han gick runt på 63 slag. Därmed var han bäst av de som nått klubbhuset sent på lördagskvällen, svensk tid, med tio slag under par. Ute på banan leder dock Jordan Spieth med 13 slag under par efter tolv hål. Harold Varner III, som ledde efter två rundor, är en av flera som ligger ett slag bakom. Alex Norén är ende svensk kvar i tävlingen, den första på USA-touren efter coronauppehållet, under de två sista dagarna.