Bredal Oftedal världens bästa spelare

Efter tre raka utmärkelser till rumänskan Cristina Neagu så är kan nu Stine Bredal Oftedal titulera världens bästa handbollsspelare. Mittnian stod för ett framgångsrikt 2019 med en VM-semifinal med Norge och en Champions League-titel med ungerska Györi Audi ETO KC. För varje kategori har en jury tagit fram fem nomineringar och sedan har allmänheten fått rösta.

– Jag känner mig egentligen bara överväldigad. Det här är otroligt stort. Jag är både glad och stolt samtidigt som jag nästan inte kan tro det, säger 28-åringen till VG.

Norskan, kapten i både lands- och klubblag, har enligt IHF utmärkt sig under 2019 med en jämn och hög nivå på sina framträdanden. Utöver utmärkelsen som världens bästa spelare så tog hon även sig in i all star-laget på hennes position som mittnia.

Niklas Landin fick pris

Det blev ett nordiskt storslam, på herrsidan tog danska målvakten Niklas Landin hem priset.

Senast en svenska fick utmärkelsen var Mia Hermansson 1994. Senaste svensken som vann priset på herrsidan var Magnus Wieslander 1990.