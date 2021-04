Tuff lottning för Gulldén i Champions League

Under tisdagen lottades semifinalerna i Champions League och det stod klart att ett möte mellan de svenska stjärnorna Isabelle Gulldén och Sabina Jacobsen kan bli av först i en eventuell final.

Isabelle Gulldéns Brest Bretagne ställs mot Györi, klubben som svenska stjärnan Linn Blohm ansluter till i sommar. Györi har vunnit Champions League de tre senaste åren.

Sabina Jacobsen och hennes CSKA Moskva ställs mot norska Vipers Kristiansand med svenska målvakten Evelina Eriksson i truppen.

Slutspelet i handbollens Champions League kallas Final 4 och spelas under en helg. Semifinalerna spelas under lördagen 29 maj och match om tredjepris samt final spelas på söndagen 30 maj. Förra säsongen ställdes damernas Champions League in innan en vinnare korades.

