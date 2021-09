Delad pott i seriepremiärens tungviktsmöte

Det blev en rafflande avslutning på en på förhand spännande första match i handbollsligan. Kristianstad tog emot Sävehof på hemmaplan och det såg i slutminuterna ut att bli en seger för de förstnämnda. Men matchen, som blev en rysare i slutskedet, poängställning 28-28.

– Det var trögt i början och sådär, men vi kom in i matchen mer och mer, säger tiomålsskytten Ludvig Åström till C More.

– Vi sliter och kämpar och tror på det hundra procent, fortsätter han och konstaterar att dagens match var rolig att spela.

Kristianstad fick en fin start på matchen när de gjorde årets två första mål i handbollsligan, men kort därefter var det Sävehof som skulle växla upp. Efter 20 minuters spel hade bortalaget en ledning med 10-9 i toppmötet.

Espen Christensen, som var 40-procentig första 30 minuterna, i Kristianstad-målet stod för en hel del parader och höll många bollar ifrån eget nät när han räddade flera klara frilägen.

Och hemmalaget kom tillbaka. De vände matchen och gick i paus ut i ledning med 13-12.

Tätt även i andra

Det var en jämn tillställning mellan två giganter matchen igenom. Lagen turades om att göra mål och med åtta minuter kvar hade Kristianstad ett numerärt överläge som de utnyttjade.

Laget satte sig själva i en knapp ledning med 26-25 med drygt sex minuter kvar att spela och det var Teitur Einarsson som där och då vackert satte sitt andra mål för kvällen.

Vid ställningen 28-28 tog Kristianstad en timeout med 45 sekunder kvar att spela.

Men det hjälpte inte.

Hemmalaget var nära, riktigt nära. Ett avslut av Isak Larsson var det sista som hände – och en räddning av Sävehof-målvakten Bertram Obling gjorde att slutresultatet blev 28-28.

Kristianstad gästar Redbergslid härnäst. För Sävehof väntar Ystad på hemmaplan.