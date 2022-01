Skuru tog – åtminstone tillfälligt – över serieledningen från Sävehof efter måndagskvällens seger. Laget har endast förlorat en match den här säsongen och mot Kristianstad stod det tidigt klart att det mesta pekade på ännu en tvåpoängare.

Stockholmslaget kopplade ett grepp och kunde kontrollerat ta hem segern med 34–27.

– Vi är många spelare i dag som spelar en rolig och bra handboll. Vi går ner oss under några perioder men som lag presterar vi över hela banan jämfört med Kristianstad som är lite mer ojämna, säger Alexandra Bjärrenholt i C More.

Bjärrenholt var återigen den offensiva härföraren i laget och klev av banan med elva mål och sju assist. Den här säsongen har hon stått för 102 mål och 80 assist på 13 matcher och toppar därmed båda kategorierna i stor stil.

– Vi spelar fin handboll i dag och i dag får jag kanske mer lägen än andra gånger. De är bara att tacka medspelarna och köra på, säger hon.

