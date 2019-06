Sverige tog ett kliv mot Japan-VM – storseger i kvalet

Inför drygt 2500 åskådare på plats i en nybyggd handbollsarena i Karlskrona så visade Emma Fernis och de blågula vägen mot VM i Japan i november.

Trots en trög start, där Sverige inte lyckades göra mål under matchens fem första minuter så hann svenskorna att skicka in 18 mål innan halvtidsvilan. Det artonde målet var vackert – nyblivna SM-vinnaren Emma Fernis, Sävehof, sköt bollen upp i krysset just innan halvtidssignalen.

”För mig är det en dröm”

Noterbart är att en nykomling i landslaget gjorde två mål: Melissa Petrén.

– Det var riktigt kul att spela i dag, för mig är det en dröm, och jag tog för mig. Spelar vi vårt spel så kommer vi vinna nästa möte mot Slovakien också, säger Melissa Petrén som gjorde sin tävlingslandskamp till Radiosporten.

Även i den andra halvleken var det klasskillnad mellan lagen och nu är Sverige mycket nära VM.

Returmötet lagen emellan spelas i slovakiska Sala på torsdag. Det gäller för Slovakien att vinna – och att göra fler mål än Sverige, med båda matchernas resultat inräknade.