– Handboll är en av de mest populära lagsporterna hos den svenska tv-publiken och vi har starka landslag på både herr- och damsidan, så vi är jätteglada att vi kan göra den här satsningen. Under året har vi sänt enstaka handbollslandskamper och har fått ett fint gensvar från publiken, säger SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson.

De första matcherna i SVT:s nya handbollssatsning spelas redan fjärde och sjätte november, herrlandslagets dubbelmöte med Polen. Senare i november visar SVT damlandslagets landskamper mot Montenegro.

”Garant för höga tittarsiffror”

Men det blir inte bara landslagshandboll i SVT utan även matcher med de bästa svenska klubblagen. SVT sänder finalerna (dubbelmöten) i Svenska cupen för både damer och herrar i januari och februari.

– SVT är en garant för höga tittarsiffror, så det känns riktigt bra att så många kommer få möjlighet att se våra landslag resten av året och under hela nästa år då vi förbereder oss för dubbla VM på hemmaplan under 2023. Att intresset för nygamla Svenska cupen varit så stort att SVT nu kliver in och sänder finalmatcherna, där Europacupplatser ligger i potten, känns också oerhört roligt, säger Stefan Lövgren, vd för Svenska Handbollslandslaget.