Bara målskillnad skiljde lagen åt inför fredagens toppmöte i handbollsligan. Nu toppar Ystad serien, två poäng före just Sävehof.

Ystad och Sävehof följdes åt inledningsvis innan gästerna gjorde ett litet ryck strax före paus då man ledde med tre bollar (15-12). Johan Dahlin, 25, som förra säsongen valde att förlänga kontraktet med Ystad trots utländskt intresse, var en av hemmalagets förgrundsfigurer vad gällde målskyttet. Men han var inte nöjd med försvarsspelet i första halvleken.

– Vi släpper in 15 bollar. Det är lite mycket misstag bakåt, säger han till C More.

”Gick susen”

I andra halvlek visade skåningarna upp en mer disciplinerad defensiv, samt ett imponerande målvaktsspel av Erik Hvenfelt. Det resulterade i att man lyckades vända och ta två poäng i seriefinalen mot den regerande svenska mästaren.

– Man är bara glad, jätteglad nu. Det är fantastiskt att spela framför all publik igen. De har verkligen kommit tillbaka och bidrar till att vi kan vinna i dag, säger Hvenfelt, som var tilltänkt reserv i dag.

– Det är bara att göra det bästa man kan när man kommer in, och det gick susen i dag.

