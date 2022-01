Sverige har det tufft med covid-19 i handbolls-EM. Först försvann Max Darj och Daniel Pettersson. Nu har även spelskicklige veteranen Niclas Ekberg isolerats efter att ha testats positivt för covid-19.

Ekberg kommer nu att missa torsdagens match, där Sverige inleder huvudrundan mot ryssarna.

Även landslagets videoanalytiker Björn Sätherström har testats positivt och isolerats.

Om Max Darj kan vara aktuell för att vara tillbaka i spel imorgon är oklart i dagsläget. Allt hänger på covidtesterna.

”Gällande Max Darj har vi ännu inget besked. Han har testats under förmiddagen, men vi har inte fått det svaret” meddelar landslagsledningen.

Skyttekung ersätter

21-årige Isak Persson blir i Ekberg och Petterssons frånvaro blir nu högersexa i truppen tillsammans med Valter Chrintz, även han inkallad som ersättare sedan tidigare.

Isak Persson flygs in till Bratislava under onsdagskvällen. Persson spelar för Lugi i handbollsligan och vann skytteligan under förra säsongen.