Peder Fredricson kan tacka nej till världscupfinalen i Göteborg

Anledningen är att Fredricson äldre hästar, Christian K, Hansson WL, All In och Catch Me Not S behöver längre vila än vad som var planerat från början.

Fredricson står på 40 poäng, och vanligtvis räcker 38 poäng, men svensken känner sig inte säker på finalplats.

– Nej, det är inte alls säkert att man kommer med på 40 poäng. Sedan vet jag inte hur det skulle bli om jag kommer med till världscupfinalen, om jag rider eller inte. Det får jag ta ställning till då, säger han.

Varför?

– De äldre hästarna är inte riktigt där jag hoppats, de har en lång säsong bakom sig och behöver mer vila än jag hade trott.

Hästarna är alla i träning, under igångsättning.

Hur känns det att du kan komma att missa världscupfinalen på hemmaplan?

– Det har varit lite av ett mål, så på så sätt är det såklart tråkigt, det är alltid kul att tävla på hemmaplan. Men som sagt, allt hänger inte på mig utan jag måste ta hänsyn till hästarnas form.

Christian K är den häst som är närmast att ge sig ut på tävlingsbanorna. Tanken är att han ska starta om två veckor.

– Men det är svårt med hästar, man kan inte säga exakt utan måste känna efter hur de känns. Hansson har gått ett helt år non stop, och gjort det fantastiskt bra, han behövde verkligen en lite längre paus, säger Fredricson.

Bakslag för All In

Och All In?

– All In har inte haft en så lång säsong, jag har fått ett litet bakslag och inte kommit igång som jag hoppats. Vi får ändra om planen lite. Jag vet inte när han är igång.

Valacken, som Fredricson tog EM-guld med 2017, ska dock inte vara halt och är också i träning.

Är du orolig?

– Nej, för det mesta är det bara lite tid som krävs. Men det är alltid så med hästar, de är inte maskiner.

Zacramento inte aktuell

Under tiden tävlar Fredricson de yngre hästarna som Crusader Ice och Kirlo van den Bosrand. Dessutom finns Douglas Lindelöws förra mästerskapshäst Zacramento i stallet. Förra helgen gjorde ekipaget sin första tävling ihop.

– Det känns bra. Vi ska bara börja lite försiktigt på lite mindre tävlingar, säger Fredricson.

Zacramento kan inte vara ett alternativ till världscupfinalen?

– Nej, det skulle jag inte säga. Vi kommer inte hinna lära känna varandra tillräckligt bra.