För en vecka sedan tappade Marcus Ericsson mästerskapsledningen i Indycar efter elfteplatsen på Indianapolis racebana. På samma ställe, men på ovalbanan, två månader tidigare vann han Indy 500 och gick för första gången gick upp i topp i mästerskapet – som har vunnits av en svensk en gång, Kenny Bräck 1998.

Men sedan 10 juni har han inte kvalat topp åtta en enda gång – och i natt avgjordes kvalet till det fjärde sista loppet, bland blixtrar och dunder på Nashvilles gator. Ericsson fick nöja sig med 18:e plats. Tio platser upp står främste konkurrenten Power.

– Vi behöver försöka komma på en bra strategi för att ta oss uppåt. Det har varit mycket incidenter hittills som förra året, så jag tror det kommer finnas möjligheter. Vi saknar lite för mycket fart nu. Det är lite konstigt, säger Ericsson efter kvalet till indycar.com.

Vann fjolårets lopp

31-åringen har dock goda minnen från fjolåret, som kan hjälpa till. Precis som i år startade han 18:e, och vann trots att hans bil flög upp i luften och skadades tidigt i loppet.

– Om någon kan fajtas från där bak till täten…kanske det är vi. Vi får ta fajten när vi kan och försöka göra något smart.

Så många poäng finns att köra om

Under årets säsong har Ericsson konstant levererat starka lopp, och ofta varit topp sex. Han har dock endast en seger och ingen pole position. Och ju viktigare helgerna har blivit mot slutet, desto svårare har Ericsson haft att kvala högt upp. Det är något som kan komma att kosta i kampen om titeln som just nu är supertajt.

– Jag har haft problem hela helgen, vi saknar lite för mycket fart nu. Det är lite konstigt, vi har en hel del jobb att göra.

Ericssons styrka ligger i körningen under racen, och än finns det mycket poäng att köra om, först ut i kvällens race. En förare kan maximalt plocka 54 poäng per helg, och en seger ger 51 poäng (50 för segern och en poäng för att ha lett ett varv). Just nu är det sex förare inom 62 poäng.

Felix Rosenqivist kvalade in på 15:e plats, vann gjorde Scott McLaughlin, Nya Zeeland.