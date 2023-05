Marcus Ericsson klämde till med ett varv på strax under 370 km/h under det långa träningspasset. Närmast var teamkamraten Scott Dixon, Nya Zeeland. Felix Rosenqvist hade 16:e tid, strax under 365 km/h. Arrow McLaren-föraren slutade fyra i fjolårets lopp och var länge med och slogs om segern.

Förra året var Marcus femma i kvalet. I år har Ganassi-föraren förbättrat sig rejält när det gäller just kvalkörningarna. Torsdagens resultat visar att trenden håller i sig.

”Galet att bara nio kvinnor har kört”

Katherine Legge – tävlingen enda kvinnliga förare – hade den sämsta tiden under torsdagens träningspass, snitthastighet strax över 360 km/h. Samma resultat i kvalet skulle innebära att hon inte får delta i Indy 500.

Den rutinerade 42-åringen som kör för Rahal/Letterman/Lanigan-stallet har genom åren tävlat i flertalet större serier. Legge kvalade in 2013 och slutade 26:a i loppet. Hon blev den nionde kvinnan i historien som kört Indy 500.

– Det är galet att bara nio kvinnor kört loppet genom historien. Förhoppningsvis blir det en förändring till det bättre. Tänk om vi en dag hade nio kvinnor som körde loppet, säger Legge till wishtv.com.

Kvalet pågår under hela helgen. Över 300 000 åskådare väntas till Indianapolis Speedway nästa helg när Indy 500 avgörs 28 maj.