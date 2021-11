Den svenske landslagsspelaren avgjorde knappt fyra minuter in i förlängningen.

Centern satte fart från egen blå, körde ett varv runt hemmalagets mål, tog en sväng tillbaka till offensiv blålinje innan han åkte upp på högerkanten igen där han plötsligt blixtrade till, svepte förbi och in bakom försvarande back och hamnade framför målet där han slog in pucken via vänster stolpe.

Det var hans femte mål den här säsongen. 25-åringen från Kramfors har nu gjort mål i fyra matcher i rad.

”Bra läge”

– Jag hade kraft kvar i övertiden och fick ett bra läge. Ruggigt skönt, säger Kempe till Sportbladet.

Tidigare i matchen vände hans Los Angeles ett 0-1-underläge till ledning med 2-1, innan Montreals Jake Evans kvitterade 13.22 in i den tredje perioden.

Los Angeles ligger åtta i den västra konferensen. Montreal är sist i den östra.

– Det satt långt inne i kväll, men väldigt skönt att vi kunde vinna igen, säger Adrian Kempe.

KLIPP: Filmningen som gav Klingberg böter: ”Försöker slå mig in i Hollywood” (9 nov 2021)