Andreas Johnsson har haft en dalande måltrend i NHL de senaste åren. 2018–2019 gjorde han 20, följt av 8 och 5 de följande två.

Den trenden är nu bruten, i och med att han petade in säsongens femte och sjätte mål när New Jersey besegrade Florida på hemmais i natt.

Florida – som har inlett säsongen starkt – tog ledningen två gånger om.

– Man ser att de har mycket självförtroende. Varje spelare gör väl inte en dragning – men de håller i pucken och kommer igenom mycket, och kommer med fart. Det var viktigt för oss att kunna matcha deras skridskoåkning, och det tycker jag att vi gjorde bra, säger Andreas Johnsson.

– Det började lite svängigt för oss. Men jag tycker att vi svarade upp bra, även om de fick ett tidigt mål så följde vi med i matchen, sammanfattar 26-åringen.

Första kvitteringsmålet, 1–1, kom drygt femton minuter in i matchen i powerplay. Svenskkollegan Jesper Bratt sköt, och Johnsson kunde utan större problem slå in returen.

– Första målet är lite misslyckat uppspel. Men jag krigar till mig pucken, spelar upp till Bratt. Sedan har jag lite tur med returen som studsar rakt på bladet, säger han.

”Mer energi”

Efter en kort period av New Jersey-ledning lyckades Florida återigen gå upp i ledning i andra perioden, där Gustav Forsling noterades för säsongens tionde assist till Owen Tippetts ledningsmål. Därefter skrev sig Johnsson in i målprotokollet igen genom 3–3-kvitteringen, via kvickt passningssamarbete med Dawson Mercer, som bland annat innehöll en väggpassning via Johnssons skridsko.

– Det var snyggt av honom att hålla i pucken och kyligt av honom att passa. Själv försökte jag bara att skjuta så snabbt som möjligt.

Därefter var det New Jersey för hela slanten, och slutresultatet skrevs till sist hela 7–3.

– Ju längre matchen går, desto mer energi fick vi. Vi försökte att utnyttja att de spelade i går, och gjorde det bra. Vi hade två mål i PP (powerplay) och var bra i boxplay också, det hjälper mycket, säger Johnsson.

Vad skillnaden är för egen del jämfört med förra säsongen har han lite svårt att svara på. Det är ungefär samma system, samma tränare och samma lag – med med några fina tillskott. Men en skillnad är att han får spela i powerplaykedjan.

– Vi är ett bättre lag allmänt, jag känner också att man får självförtroende av varandra, en energi i hela laget. Jag var väldigt revanschsugen från förra året. Det har varit en mix.

Dumma beslut

För New Jersey har det blivit seger i ungefär varannan match hittills. Johnsson säger att en slutsats är att det görs en del dumma beslut när spelarna är trötta.

– Vi är ett ungt lag, det går lite upp och ned. Det handlar om att lära sig att spela smartare när man inte orkar. Att inte hitta blad hela tiden, utan att lägga i sargen, eller bara lägga upp pucken, säger han.

En stor skillnad i år är att matcherna spelas inför publik – och att man möter lag utanför sin egen division – jämfört med förra årets slutna, avskalade säsong.

– Det är kul att fansen har kommit tillbaka, det gör faktiskt en jäkla skillnad. Sedan är det roligare att möta andra lag, och inte samma åtta gånger. Det var en konstig säsong, men man fick ta sig igenom det. Det är skönt att vara tillbaka till nästan det vanliga, säger Johnsson.

