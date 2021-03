Aho fick fira oväntade inhoppet med seger

Trots elva raka matcher utan förlust under ordinarie tid och åtta raka vinster fick New York Islanders allt annat än en perfekt uppladdning mot New Jersey, men som ledde till att Sebastian Aho med bara minuters förvarning fick skrinna in på isen.

– Det var lite annorlunda. Jag värmde upp på isen som vanligt, som jag har gjort de senaste matcherna, och sedan åkte jag av och tog av mig utrustningen och precis när jag gjort det sade de att jag skulle spela, säger Aho på presskonferensen efter matchen.

– Så då var det bara att sätta på sig allt igen och åka ut på isen.

”Det var lite udda”

Bakgrunden heter som så mycket annat i år covid-19. Bara timmar före nedsläpp fick centern Jean-Gabriel Pageau strykas ur spelartruppen efter att ha riskerats smittas. Och under timmen före match ströks även backen Noah Dobson av samma anledning.

– Med Dobson var det verkligen i sista minuten. Han värmde upp och det hände precis före nationalsången skulle spelas. Vi fick ta bort honom och Sebastian fick hoppa in. Det var bra gjort av NHL och vi fick anpassa oss, det får alla lag göra, säger tränaren Barry Trotz.

Sebastian Aho, som sedan 2018 hållit till i Bridgeport Sound Tigers i AHL, hann inte ens bli nervös innan det var dags att spela, och beskriver matchen som jättekul.

– Jag har inte spelat hockey på ett år så det var lite udda. Jag gjorde några bra saker, och en del mindre bra. Men det kändes bara bra, det var jättekul.

Hur han har hållit motivationen uppe?

– Det är dagar som den här, att tänka på dem. Vi vill alla alltid spela men alla får inte plats på isen hela tiden. Jag försöker bara vara redo när chansen kommer och det gjorde den i kväll.

”Inte vacker” seger

Segern i sig var, för att citera Trotz, ”inte vacker” och Oliver Wahlstroms avgörande straff till 3–2 var nära att inte bli av.

New Jersey såg i förlängningen nämligen ut att vunnit när PK Subban fick in pucken i nät. Men Islanders protesterade och en videogranskning visade att Jesper Bratt varit offside sekunderna innan.