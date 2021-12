30-årige Alexander Wiklund har snittat nästan en poäng per match den här säsongen, så det var knappast någon överraskningen att sportchefen Per Kenttä ville förlänga kontraktet med forwards-stjärnan.

Och det ville Wiklund själv också. Så precis innan nedsläpp av kvällens hemmamatch mot serieledande Modo signerade Wiklund, till publikens stora jubel, ett kontrakt som gäller över ytterligare två säsonger.

– Jag har trivts otroligt bra från dag ett. Det finns inget bättre ställe att spela hockey på, så det var ett enkelt val när Kenttä ville förlänga, säger han till C More.

Satte egen retur

Om det var kontraktet som gav honom extra energi låter vi vara osagt, men när matchen väl startade tog det inte lång tid innan Wiklund visade att han är värd pengarna det nya kontraktet ger honom.

Efter 3.28 släppte nämligen Tex Williamsson en retur på ett skott från Wiklund i power play, och där högg Wiklund som en kobra och satte 1–0 för Björklöven.

– Det var skönt att få gå på egen retur där och få trycka in den. Det var förlösande för oss, säger Wiklund till C More.

Wiklund assisterade också

Björklöven vann till slut matchen med hela 7–3, efter tre mål matchens sista åtta minuter då Modo pressade på och chansade en del i jakten på en upphämtning. Nämnde Alexander Wiklund fick en assist till matchens sista mål, då han missade öppet mål, följt av att Gustav Possler satte sargreturen.

I och med resultatet, kombinerat med HV71:s 4–0-seger mot Tingsryd, tappade Modo nu serieledningen till HV. Björklöven är kvar på tredje plats i tabellen.