Bäckström tillbaka i laget – då slogs Washington ut

2018 års Stanley Cup-mästare Washington låg trea i ligan när NHL stoppades på grund av pandemin tidigare i år, och var ett av lagen som nämndes som favoriter till att få höja bucklan i slutet av säsongen.

Men New York Islanders blev en för tuff nöt att knäcka och Washington är utslaget i åttondelsfinalserien efter 4–1 i matcher.

”Lite splittrad”

För Islanders tränare Barry Trotz var matchserien speciell, eftersom han tränat motståndarlaget under fyra säsonger, vilket kröntes med Stanley Cup-pokalen 2018.

Han sade att matchserien var känslosam.

– Att slå ett starkt lag som har så mycket talang och där jag investerat så mycket i ett antal kärnspelare. Jag kan inte säga hur mycket de betyder för mig. Jag försöker att ha samma relationer med min (nuvarande grupp) och förhoppningsvis kan vi dela något speciellt.

Han beskrev några av Washingtons spelare – Alexandr Ovetjkin, Nicklas Bäckström, Braden Holtby och John Carlson – med vördnad.

– De kommer alltid att vara mästare i mina ögon, sade han och fortsatte:

– Det var väl inte direkt en inre strid, men jag var lite splittrad.

I den femte matchen var Washington pressat att vinna, men Islanders spelade smart defensivt och Washington hade svårt att komma till avslut.

Det hjälpte inte att Nicklas Bäckström – ofta framspelare till måltjuven Alexander Ovetjkin – var tillbaka på isen efter att ha missat tre matcher sedan han i första matchen tacklats av Anders Lee.

Bäckström hade några farliga chanser, men Islanders målvakt Semjon Varlamov storspelade.

Ville frustrera

I stället var det New York-lagets Anthony Beauvillier som halvvägs in första perioden skrev in sig i målprotokollet, och halvvägs in i andra var den 23-årige kanadensaren framme igen.

† Med ledningen ville vi göra dem frustrerade, och vi gjorde ett rätt bra jobb med att stoppa upp dem och göra det svårt för dem. Vi gjorde som vi tänkt, och det fungerade, säger tränare Barry Trotz.

När Washington i slutet av tredje tog ut målvakten Braden Holtby i ett desperat försök att hålla sig kvar i slutspelet, resulterade det i ytterligare två Islandersmål, signerade Nick Leddy och Josh Bailey.

På Manhattan i New York lystes Empire State Building upp i blått och orange för att fira Islanders avancemang till kvartsfinal, medan Washingtons spelare får återvända hem från NHL-bubblan i Toronto för att fundera över framtiden.

