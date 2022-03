– Vi hade en bra känsla under hela matchen. Vi pratade positivt i periodvilan, och på bänken. Vi höll samman, säger Jonas Brodin till Bally Sports North.

Efter det att Minnesota via Matt Boldy gjort en fjärde kvittering, vände till sist vinden. Bara en halv minut efter 4–4-målet fick Jonas Brodin pucken en halvmeter framför offensiva blålinjen. Philadelphiaspelarna hade fullt upp med annat, så Brodin hade gott om tid att ladda på ett mäktigt slagskott, och gav gästerna ledningen för första gången i matchen.

Det reprisvänliga skottet gick in via ribban, alldeles vid högerkrysset. Och trots Philadelphiaoffensiv blev det inte fler mål än så under matchen, som därmed slutade 5–4.

– Det var en bra match, väldigt tuff, säger 28-åringen till Bally Sports North.

Minnesota hade inför matchen förlorat fyra matcher i rad, vilket gjorde segerns sötma ännu sötare. Brodin hade dessutom inte gjort mål sedan november.

– Vi jobbade så hårt och fick med oss segern. Nu måste vi fortsätta att köra, säger han.