Djurgården förhindrar Olsson från SDHL-spel

Det var i går som nyheten kom om att Hanna Olsson lämnar SDHL-laget Djurgården.

– Hanna har sedan ett antal veckor tillbaka haft en önskan om att bryta det tvååriga avtalet hon har med oss. Vilket kom väldigt överraskande, sa Djurgårdens vice vd K-G Stoppel till SVT Sport.

”Tragiskt för sporten och mig”

Nu har Olsson själv valt att uttala sig på Twitter om anledningen till att hon lämnar.

”Jag har försökt påkalla Djurgårdens uppmärksamhet under hösten först via coach & sedan även ledningen, men på grund av otrivsel och utebliven utvecklingsplan i DIF så bad jag föreningen om att få bryta mitt kontrakt. Trivseln har varit låg under hela säsongen och nu är det ohållbart”, skriver Olsson.

Hon menar att Djurgården förhindrar henne från spel i SDHL resten av säsongen.

”Efter två veckors förhandling så har jag skrivit på ett avtal där Djurgårdens mening är att ge mig spelförbud i SDHL under resten av denna säsong”, skriver 19-årige Olsson.

”Tragiskt för sporten och för mig, jag flyttade till Stockholm av en enda anledning och det är för att spela hockey som jag tycker är det roligaste som finns. Såklart skall kontrakt respekteras men när man inte trivs så väljer jag att avbryta mitt år i SDHL hellre än att stanna kvar i befintlig miljö”.

Djurgården bemöter

Expressen har pratat med K-G Stoppel apropå Olssons uttalande. Han säger att det inte stämmer att Djurgården gett henne spelförbud.

– Vi har gett henne olika möjligheter, hon och hennes pappa, och sagt att vi har sett positivt på att låta henne gå till en annan SDHL-klubb om det funnits en klubb att diskutera med för oss, säger Stoppel.

– De har haft flera alternativ att skriva på avtal som vi har erbjudit, och vi har väntat på att de ska ge oss en klubb att diskutera med men det har de inte gjort, och till slut har de skrivit på ett avtal som gör att hon inte kan gå till en annan klubb i SDHL.

Hanna Olsson har spelat över 100 SDHL-matcher och vunnit ett SM-guld, och ses som en av de största svenska talangerna. Hon har även spelat tre VM och ett OS.

Hon tränar just nu med moderklubben Skärgårdens SK, som endast har ett herrlag som spelar i division 3.