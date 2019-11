Djurgårdens målvakt spikade igen mot Leksand

Så fort det dök upp ett bra läge missades det eller så stod hemmamålvakten Niklas Svedberg, som gjorde 29 räddningar den här kvällen, i vägen.

– Det är signifikativt för oss just nu. Det är på mållinjen, i stolpar och det är öppet mål. Lag i medgång har studsarna med sig, sade forwarden Jon Knuts till C More.

Han hade själv öppet mål i mittperioden, men lyckades då pricka stolpen från snäv vinkel.

– Den sätter jag väl åtta gånger av tio i vanliga fall, sade han.

Mål från knästående

Men Jon Knuts var långtifrån den ende som brände bra lägen. Leksand missade en handfull öppna lägen och både Patrik Zackrisson och Marek Hrivik brände frilägen.

En stor Leksandsklack på ett utsålt Hovet, 8 091 åskådare, försökte bära fram sitt lag till ett mål, men det gick inte.

När laget jagade kvittering i slutet, fick spela powerplay och tog ut målvakten så avgjorde Djurgården. Manuel Ågren sköt 2–0 knästående vid sargen från egen zon.

Leksand har nu förlorat 14 av sina 16 senaste matcher. Laget hade en nio matcher lång förlustsvit som bröts med två raka segrar precis före landslagsuppehållet i november. Efter det har det blivit fem raka förluster. Och på de senaste fem förlusterna har laget en målskillnad på 2–22.

Sitter Melin säkert?

För knappt ett år sedan kom tränaren Roger Melin in och gav Leksand ny energi efter nio raka förluster i allsvenskan. Det slutade med succé då Melin förde upp laget i SHL.

Nu riskerar Melin själv att bli bortpetad för att Dalalaget ska hitta ut ur mörkret.

Sportchefen Thomas Johansson har hittills sagt att Melin blir kvar, men samma sak sade han om dåvarande tränaren Leif Carlsson i fjol.

Djurgården bröt en sex matcher lång förlustsvit i lördags hemma mot Växjö och vann nu för andra matchen i rad. Det är första gången sedan i september det händer.

Backen Linus Hultström pricksköt 1–0 i numerärt överläge efter 8.41 av den första perioden. Det var Hultströms sjunde mål för säsongen och fjärde matchen i rad han hittade rätt.