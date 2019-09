Djurgårdens supertalang tvåmålsskytt

Djurgården och Växjö bjöd på en riktigt målfest i den andra omgången av SHL. Den som det sken mest om på isen var blott 17-årige Alexander Holtz som dundrade in sitt första SHL-mål efter en målvaktsretur från Viktor Fasth i Växjö-målet.

– Det var fantastiskt, jag fick en bra träff, säger 17-åringen till C More i periodpausen.

Första perioden var annars hemmalagets som belägrade Djurgårdens zon och tränare Robert Ohlsson kände sig nödgad att ta en time out redan efter 4.47.

– Vi får vara nöjda med att vi har 3-3, så här kan vi inte fortsätta spela, sa Ohlsson i periodpaus.

I den andra perioden fick gästerna ordning på spelet och Holtz klev fram igen när han vallade in pucken via Fasths klubba och in i mål.

Fjolårsfinalisten Djurgården har nu inlett säsongen med två raka segrar. Tyngre för Växjö som har två raka förluster.

– Tycker vi gör en bra insats ändå, förutom andra perioden då de straffar oss hårt, säger lagkapten Erik Josefsson till C More