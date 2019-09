Rögle i ledning i Skånederbyt

Efter drygt sju minuters spel tog att Max Görtz hittat Fredreik Storm framför mål förlängde dansken pucken bakom ryggen och hittade fram till Konstantin Komarek som kunde raka in pucken. Dryga minuten senare kvitterade Rögle och även det målet kom genom fint spel när Kodie Curran kunde smyga upp och helt ren framför mål sopa in 1-1, efter assist av Daniel Zaar.

– Vi är för slarviga i passningspelet och måste upp med intensiteten i vår forecheck, säger Komarek till C More.

Sedan följde Zaar själv upp kvitteringen med att ge Ängelholmslaget ledningen i powerplay efter 17.50 av den första perioden. Dennis Everberg skar in framför mål och släppte pucken till Zaar som kunde lägga in den till 2-1.

– Jag tycker vi kommer ut jättebra och får fast dem i anfallszon. Jag kommer från en bra säsong och har en trygghet i mitt spel. Det är kul att spela hockey just nu, säger Zaar till C More.