Sverige vände 0–1 till 2–1 på under två minuter i andra perioden. Men med drygt fem minuter kvar av sista perioden kvitterade Tjeckien och matchen gick till förlängning.

Där avgjorde Ludvig Jansson, efter att Carl Lindbom gjort en jätteräddning. Sverige är obesegrade och toppar nu grupp A, en poäng före Tjeckien.

– Jag har bra självförtroende just nu. Jag försöker göra det jag är bra på. Det var grymt kul att pilla in den, säger Jansson om sitt mål.

Sverige möter Kanada på nyårsnatten i sista gruppspelsmatchen.

– Klart vår bästa match. Mest nöjd med solida defensiven. Vi tog ett stort steg framåt, säger svenska förbundskaptenen Magnus Hävelid till SVT.

Oroväckande bilder

Sverige drabbades av två tunga avbräck under matchens inledning. Leo Carlsson deltog under uppvärmningen – men när matchen drog igång saknades JVM-stjärnan. Även Fabian Lysell utgick under matchens gång.

– Jag ska prata med läkarteamet, hoppas de är tillbaka i spel imorgon, säger Hävelid.

Även Elias Pettersson åkte på en smäll?

– Det verkar inte vara någon större fara med Elias, säger Hävelid.

