I de fyra första semifinalerna lagen emellan är det Färjestad som inlett målskyttet, men i dag var det Rögle som fick jubla först när Daniel Zaar skickade in en retur rätt i krysset efter 2.43. Målet föregicks av ett rejält misstag från Färjestads sida då hela femman som var på isen bytte samtidigt som Rögle vände spelet, vilket resulterade i att Dennis Everberg (som tog det första avslutet) och Zaar blev helt fria.

Lite mindre än fyra minuter senare var det dags igen när Röglebacken Vojtech Mozik klippte till direkt på Anton Bengtssons passning och hittade nätet bakom Dominik Furch i Färjestads mål.

– Vi måste vara mer på tårna i en sån här viktig match och vara med på deras spelvändningar, vi måste få stopp på det, säger Färjestads Daniel Viksten till C More efter den första perioden.

– Vi kommer ihop som lag och kör stenhårt. Jag tycker inte vi kommit upp i den här nivån under hela slutspelet egentligen så det är skönt att vi hittar tillbaka. Det är svårt att säga exakt vad det är, men vi hittar det på nåt sätt, säger Daniel Zaar till C More.

Mål av Virtanen

Färjestad inledde den andra perioden lika dåligt som den första och hade bara fått iväg ett skott mot Rögles mål när Jesse Virtanen bestämde sig för att dra på ett slagskott från blålinjen som på något sätt gick in bakom Christoffer Rifalk efter drygt nio minuters spel.

Efter reduceringen vaknade Färjestad till liv och dominerade de sista tio minuterna av perioden, men trots ett skott på mål i minuten så lyckades de inte få in en kvittering innan den andra perioden var över.

– Det är enkelt att spela när man leder med 2–0 men när vi får in en kasse så börjar de darra lite, säger Färjestads Linus Johansson till C More.

Tambellini gjorde viktiga 3–1

Rögle fick precis den start de önskat på den tredje perioden när Jeff Tambellini hittade målet från en snäv vinkel i powerplay efter 31 sekunders spel.

Med 3.26 kvar av ordinarie tid drog Färjestads Michael Lindqvist på sig en onödig utvisning för roughing och nu ser det svårt ut för FBK.

Med 2.05 kom det definitiva avgörandet när Mozik satte 4–1 i powerplay.

Texten uppdateras.