Precis som i de tidigare semifinalmatcherna lagen emellan var det Luleå som tog ledningen.

Den här gången var det Isac Brännström som såg till så att hemmapubliken fick jubla efter att han fiskat upp en lös puck i samband med en offensiv tekning och skickat in 1–0 efter åtta minuters spel.

Frölunda kom dock igen och fick in en kvittering efter att Max Friberg vunnit pucken och serverat Karl Henriksson framför Luleåmålet. Ensam med Lassinantti gjorde Henriksson inga misstag.

Innan perioden var över hann Luleå få in ännu ett mål genom skyttekungen Pontus Andreasson, riktigt snyggt framspelad av Linus Omark.

– Det är viktigt att göra det första målet och vi har haft lyckan att få göra det i alla matcher hittills, det är ett bra facit, säger Brännström till C More efter den första perioden som Luleå vann med 2–1.

Rasks mål dömdes bort

Lite mindre än fem minuter in i den andra perioden fick Luleå ett mål bortdömt till publikens stora frustration. Domare Mikael Nord ansåg att Jack Connolly stört Frölundamålvakten Matt Tomkins i samband med att Joonas Rask skickade in pucken i mål.

Luleå skulle dock få in ett 3–1-mål till slut när Jonas Berglund petade in en retur efter ett backskott från Oscar Engsund 14.29 in i den andra perioden.

– Det är lite blekt, vi vinner för få närkamper och de får långa anfall mot oss. Vi måste få stopp på dem tidigare. Nu får vi chansa lite och hoppas på att vi kan sätta en puck tidigt i tredje och göra ordentlig match av det här igen, säger Frölundas Nicklas Lasu till C More efter 40 spelade minuter.

Med tre minuter kvar att spela av den tredje perioden lämnade Matt Tomkins Frölundas målbur.

Texten uppdateras.