Vi får ett gyllene läge att komma in i matchen. I stället blir det tvärtom. Oacceptabelt, säger Frölundas Johan Sundström till C More i den andra periodpausen.

Frölunda inledde matchen klart bäst och Skellefteå hade bara haft ett skott på mål när backen Adam Wilsby efter sju minuter stötte in 1–0 efter en passning rakt genom boxen från Linus Lindström. Ett inte helt logiskt ledningsmål.

Men det var mittenperioden som sent ska glömmas. Då hände både det ena och det andra som sällan skådas på en ishockeyrink.

Först en armbågstackling av hemmabacken Petter Granberg som försatte Frölundas unge Simon Edvinsson ur spelbart skick för resten av matchen.

Mål åt båda håll

Femminutersutvisningen skulle ge Frölunda en biljett in i matchen. I stället gjorde Skellefteå tre mål, Frölunda ett, innan laget återigen hade fullt lag på isen.

– Bra boxplay. De bjuder oss på bra lägen och vi kanske ska spela fyra mot fem i fortsättningen, säger Skellefteås Jonathan Johnson till C More.

Tillbaka efter ett covidavbrott gjorde Johnson ett av Skellefteås mål under den galna mittenperioden när han kom fri med Frölundamålvakten Matt Tomkins och satte pucken säkert i nättaket till 3–1.

Skellefteås första mål i det numerära underläget gjordes av Albin Sundsvik efter att Tom Kühnhackl brutit ett Frölundauppspel.

Johan Sundström reducerade hemmaledningen innan Joakim Lindström utökade till 4–1 till Skellefteå. Då fick Tomkins nog i Frölundamålet och ersattes av Niklas Rubin.

Matchstraff

Även Frölunda drabbades av ett matchstraff i slutet av den andra perioden när backen Andreas Borgman fick lämna isen efter en våldsam tackling på Tom Kühnhackl. Men lika effektivt som Skellefteå varit med en man mindre, lika ineffektivt var laget när man fick chansen att spela fem mot fyra i fem minuter.

5–1-målet kom i stället i inledningen av den tredje perioden genom backen Jonathan Pudas från blå linjen.

Matchen var den tredje mellan lagen den här säsongen. Den klart märkligaste, och den första där Skellefteå tagit poäng. Nu tog laget samtliga tre poäng och gick förbi Frölunda upp på tredje plats i den haltande SHL-tabellen.