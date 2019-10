Dubbla smällar för Malmö: Skadad målvakt och förlust

Nej, det var inte Malmös kväll i Norrbotten. Hemmalaget Luleå kom ut riktigt bra, och gjorde 1–0 redan efter 2.33 genom Robin Kovacs.

Blott 15 sekunder senare kom 2–0, och knappt halvvägs in i den andra perioden kom även 3–0, då Jonas Berglund tog tillvara på en fladderpuck i slottet och gjorde målet som i praktiken punkterade matchen.

– Matchen är slut efter 2.48 för vår del. Vi får aldrig någon kontakt och kommer aldrig in i det. Det blir mellanmjölk av allt vi gör, tycker jag. Vi hittar aldrig tillbaka till vårt grundspel, säger Malmös tränare Peter Andersson till C More.

Tränaren ville inte svara

I slutperioden försökte Malmö pressa på för en reducering, men Luleå jobbade hårt och täppte till bra i försvaret.

För Malmö var förlusten inte det enda på minuslistan i kväll. I den andra periodens tolfte minut blev målvakten Oscar Alsenfelt påkörd av Luleås Austin Farley. Alsenfelt försökte spela vidare men tvingades kliva av.

– Det är andra raka matchen som någonting händer från en motspelare mot vår målvakt. Han (Alsenfelt) blev dessutom pååkt för inte alltför längesedan när vi mötte HV71 hemma, säger Malmös målvaktstränare Henning Sohlberg till Kvällsposten.

Tränaren Peter Andersson fick i C More frågan om vad han tyckte om situationen, men han ville inte svara, utan tog bara av sig hörlurarna och lämnade intervjun.