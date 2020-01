Matchstraff för Höglander – riskerar avstängning

Det var Rasmus Sandin som gav Juniorkronorna ledningen då han prickade in 1–0 från sin backplats efter en vunnen tekning av David Gustafsson. Men glädjen blev kortvarig då Ryssland kvitterade till 1–1 i powerplay efter 03.04 genom Ivan Morozov.

Minuten efter drabbades Sverige av ett matchstraff då Nils Höglander tacklade Grigori Denisenko i huvudet.



– Det är inte mycket att säga om. Jag vet inte vad han tänker. Om han blir rädd eller bara vill hoppa förbi, säger SVT Sports expert Mikael Renberg om incidenten.



– Det är en solklar armbåge i huvudet. Spelar ingen roll om det är frivilligt eller inte. Det går inte att försvara och är korrekt dömt.

Bara 28 sekunder in i det numerära överläget hade Ryssland vänt på matchen då Alexander Khovanov satte 2–1. Redan under utvisningen var Denisenko tillbaka i spel för Ryssland. Sverige lyckades sedab inte stoppa blödningen och Ryssland utökade ledningen till 3–1 genom Yegor Sokolov. Det efter ett misslyckat ingripande av Sveriges målvakt Hugo Alnefelt som inte fick undan pucken just innan målet.

Svenska tavlan som gav Ryssland 3–1:

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Svenska tavlan som gav Ryssland 3–1

Dramatik

Efter 13.36 fick Juniorkronorna chansen att spela powerplay för första gången i semifinalen. Då slog Samuel Fagemo till och reducerade efter en diagonalpassning av Nils Lundkvist. I mitten av den andra perioden slog Rasmus Sandin igen då han kvitterade till 3–3 efter 11.02.

I inledningen av den tredje perioden hade Sverige vänt på matchen. I numerärt överläge satte Luleå Hockey-backen Nils Lundkvist inför en skymd Rysslands-målvakt. Men Ryssland reste sig en gång till. Från en minimal vinkel gjorde Yegor Sokolov sitt andra mål i matchen till 4–4.

Matchen gick till förlängning och den vann Ryssland efter att Ivan Morozov gjorde avgörande 5–2-målet. Det betyder att det blir spel om bronset för Juniorkronornas del.

Här avgör Ryssland i sudden death:

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Vänster: Ryssland jublar i förlängningen. Höger: Samuel Fagemo och Rasmus Sandin tröstar varandra. Foto: TT/Bildbyrån

Följ Sveriges semifinal i SVT Sports direktrapport