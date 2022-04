Rent spelmässigt var det Skellefteå som dominerade den första perioden, men det var Färjestad och Michael Lindqvist som gjorde målen.

Lindqvist, som inte hade fått in en puck sedan den 12 mars, hittade först krysset i powerplay efter att Linus Johansson skymt Skellefteåmålvakten Gustaf Lindvall på ett föredömligt sätt och lite mindre än fyra minuter senare satte Lindqvist också 2–0 efter ett fint förarbete av Martin Johansson och Marcus Nilsson.

– Det var två ganska bra mål tycker jag, det var skönt, säger Lindqvist till C More.

Att han inte hittat målet sedan den 12 mars var ingenting han lagt något större fokus på.

– Jag har ingen aning om hur lång tid det gått, vi har spelat bra på slutet och det är det som är det viktiga.

Frustrerat i Skellefteå

I Skellefteålägret var det frustrerat. Det skreks en hel del åt domarteamet under inledningen av den andra perioden och inte blev det bättre efter att Gustav Rydahl gjort 3–0 med ett ganska simpelt skott från den högra tekningscirkeln i ett två mot en-läge. Ett skott Lindvall verkligen borde ha tagit.

– ”Masken” (målvaktstränaren Maciej Szwoch) har faktiskt sagt till mig var jag ska skjuta på Lindvall så den där satt där den skulle, säger Rydahl till C More.

3–0 stod sig perioden ut.

– Vi måste få in en puck så de inte kan spela så avslappnat. Vi har allt att vinna. Dom tror att dom har det här men får vi in en puck tror jag det kan förändra allt, säger Skellefteås Melker Karlsson till C More i den andra periodpausen.

Lennström satt 5–0 i öppen kasse

Något de inte lyckades med. I stället fick de se FBK:s Victor Ejdsell valla in 4–0 via Gustaf Lindvall med tio minuter kvar att spela av den tredje perioden.

Med hela 6,58 kvar att spela chansade Skellefteå och tog ut målvakten, men det hjälpte inte det heller och med 3,13 kvar avgjorde Theodor Lennström definitivt matchen när han satte 5–0 i öppen kasse.

– Det känns jättebra. Vi vann med 5–0 och det är häftigt. De gillade inte vårt fysiska spel och det var en nyckel för oss. Nu måste vi fortsätta på det här viset framöver, säger Färjestads målvakt Dominik Furch.

Texten uppdateras.