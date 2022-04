Färjestad ledde med 3–1 i matcher, vilket innebar att Skellefteå var tvingat att vinna för att inte bli utslaget ur SM-slutspelet.

Det gjorde de också, även om det satt långt inne.

Tog ledningen tidigt

Men det såg ett tag ut att gå ganska enkelt. Redan efter 3.27 tog laget ledningen, då Rickard Hugg med byxan styrde in Jonathan Pudas skott i powerplay.

Mindre än fyra minuter senare utökade samme Pudas, genom ett fenomenalt skott i krysset.

Även 3–1 i powerplay

Innan perioden var över hade dock Färjestad, i ett fem mot tre-spel, reducerat och det var fortsatt match.

Men Skellefteå vann alltså, med 4–2. Det tredje målet, som visade sig bli matchavgörande, kom även det i numerärt överläge. Detta då Michael Kapla, med sitt första slutspelsmål hittade det vänstra krysset drygt halvvägs in i perioden.

– I det där läget lägger jag ofta en passning till Joakim (Lindström), men jag såg en bra lucka och hade tillräcklig tur för att den skulle gå in, säger Kapla till C More.

4–2 i öppen kasse

Färjestad reducerade i den sista perioden, och hade stundtals bra press mot Skellefteå-målet. Men de lyckades aldrig kvittera, och istället kunde Filip Sandberg sätta 4–2 i öppen kasse i slutminuten, och Skellefteå reducerade matchserien till 2–3.

– En bra match! Vi gjorde allt vi kunde för att vinna i dag, och vi fick betalt för det, säger Oscar Möller till C More.