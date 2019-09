Fjärde raka segern för Frölunda

Första perioden var perioden där målen gjordes från bakom den förlängda mållinjen. Först ut var Marcus Nilsson som i powerplay intog positionen bakom målburen, och vallade in 1-0. Men att det var ett planerat avslut, det avfärdade han direkt i pausintervjun med C More.

– Det var en pass, jag brukar inte skjuta bakom mål, säger målskytten.

Men något som däremot var planerat, det var Ryan Lasch kvittering. När han från det vänstra hörnet såg en lucka mellan Markus Svenssons ben och stolpen så pricksköt poängkungen in 1-1.

Effektivt boxplay

När Max Friberg i den andra perioden åkte på en 2+10 minuters utvisning efter att ha träffat Jonathon Blum i huvudet med en tackling så fick gästerna en riktigt bra chans att återta ledningen i matchen. Men det gick inte som de hade tänkt sig. För direkt efter första tekningen så blev det en spelvändning för Frölunda, där Johan Sundström pricksköt in 2-1, hans första mål för säsongen.

Och det dröjde inte länge innan det var dags för hemmajubel igen. Fyra minuter senare lyckades Nicklas Lasu överlista Svensson i målet, och göra 3-1 efter att ha hittat en lucka mellan benskydden.

Ryck i tredje från Frölunda

Färjestad skulle dock göra det spännande. Efter klapp-klapp spel i powerplay så hittade Nilsson den här gången en spelare med passningen från bakom mål, närmare bestämt Per Åslund, som satte reduceringen.

Men närmare än så kom aldrig Färjestad. Trots press i tredje perioden från bortalaget så var det istället Frölunda som utökade ledningen när Samuel Fagemo slår in en retur från nära håll. Frölunda vann till slut med 5-2 efter att Simon Hjalmarsson punkterat matchen i tom bur.

– Jag försöker bara driva på kassen. Det var lite tur där faktiskt, jag slår in den på volley, säger Fagemo till C More.