Florida Panthers svenskar Alexander Wennberg och Patric Hörnqvist sänkte Detroit Red Wings

Jonathan Huberdeau fick pucken bakom Detroit-målet, rundade kassen och slog en kort passning till Alexander Wennberg, som helt fri framför målet bara hade att slå in pucken i nät.

Målet till 1–1 sent i första perioden blev början på Floridas vändning.

– Det var jättesnygg passning och när man får chansen måste man vara beredd. Det var en skön känsla att sätta dit den, säger svensken, som nu gjort mål i två raka matcher.

– Vi jobbade hårt och det var bra för oss att kunna komma tillbaka in i matchen.

”Hade lite tur”

Wennberg, som inför säsongen kom till Florida från Columbus, har de senaste matcherna bildat kedja med Huberdeau och sin landsman Patric Hörnqvist.

– Vi har fått till en del bra mål på sistone och det är skönt för ”Winney” (Wennberg) att också få göra mål, han har spelat riktigt bra, säger Hörnqvist på presskonferensen efter matchen.

Och det var just Hörnqvist som såg till att ge laget ledningen. I ett powerplay halvvägs in i matchen mer eller mindre bröstade han in ledningsmålet efter det att Aaron Ekblad skjutit från blålinjen.

– Jag försökte bara blockera sikten för målvakten och den träffade mig på bröstet och gick in. Men det känns bra, den träffade bara mina skydd. Jag hade lite tur där men det gör alltid lite mindre ont när man ser pucken trilla in i mål, säger Hörnqvist.

Detroit utan vingar

Det tidigare svensklaget Detroit låg på för en kvittering hela sista halvan av matchen, men trots 13–3 i skott i sista perioden blev det inga fler mål i matchen.

Därmed har Detroit, som vann mot Florida i söndags, ännu inte tagit två raka segrar under säsongen.

– Vi måste får till bättre resultat och det nu för att ta oss ur det hål vi grävt ner oss i. Vi måste få till ett skitmål framför kassen, säger lagkapten Dylan Larkin.