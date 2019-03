Fördel AIK i hockeyallsvenska finalen

Ettan AIK mötte tvåan Oskarshamn i det första mötet i den hockeyallsvenska finalen. Och precis som i säsongens tidigare fyra matcher lagen emellan blev det hemmaseger, framför en ljudlig AIK-publik.

– Puckarna går in nu, så det är bara att skjuta. Det är lätt att steppa upp i de här matcherna och vi har den bästa hemmapubliken i serien, den betyder så mycket, sade Nunn till C More.

Eter en mållös första period exploderade formligen AIK i den andra.

Redan innan fyra minuter hade gått av perioden hade AIK:s Garry Nunn gjort två mål. Efter att Sam Marklund drygat ut till 3-0 fyllde Nunn på med sitt tredje för kvällen. Innan perioden var slut hade även Eric Castonguay gjort 5-0 till hemmalaget.

Joakim Thelins tröstmål efter knappt nio minuters spel var Oskarshamns enda tröst.

– Vi försöker ta det match för match. Vi kommer att njuta av det i 20 minuter, men i morgon fokuserar vi på nästa match.

Nästa match spelas i Oskarshamn på onsdag. Vinnaren i finalmötet, som avgörs i bäst av fem, ställs mot Timrå som kvalar från SHL.