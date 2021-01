Första målet för Lias Andersson efter NHL-comebacken

Under förra säsongen lämnade Lias Andersson sin dåvarande NHL-klubb New York Rangers och farmarklubben Hartford Whalers efter att ha haft det jobbigt mentalt under en period. Istället gick Andersson till HV71 i SHL. I juni tackade han nej till att återvända till Rangers som sade att de ville ha tillbaka honom. Istället trejdades han till Los Angeles Kings i höstas. För fem dagar sedan gjorde han sin debut i nya klubben och inatt kom första fullträffen.

– Det var givetvis väldigt kul, särskilt som jag haft rätt gott om chanser men inte kunnat sätta pucken tidigare, säger Lias Andersson till Aftonbladet.

Svenskarna levererade

Efter den tuffa perioden är Andersson nu glad över framgångarna.

– Det känns bra, absolut. Jag spelar i en kedja med Gabriel Vilardi och Dustin Brown och vi funkar riktigt fint ihop, tycker jag. Nu gäller det bara att inte vara nöjd med det här, säger han.

Även lagkamraten Carl Grundström nätade i segermatchen mot St. Louis. Den tredje svensken i Kings, Adrian Kempe assisterade till två mål.

