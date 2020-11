Lias Andersson sågar sig själv: Kan fråga vad fan jag håller på med

HV71:s Lias Andersson blev avstängd fem matcher efter en huvudtackling på Luleås Jonas Berglund i början av oktober.

Sedan en månad har han varit tillbaka på isen men varken han eller HV71 har rosat marknaden i SHL, åtminstone inte enligt Lias Andersson själv.

– Det är väl allting som borde höjas egentligen tycker jag. Efter avstängningen tycker jag inte att jag kommit upp i nivå och det finns helt klart mer att hämta, säger Lias Andersson i C Mores sändning.

Mitt under säsongen 2019/2020 lämnade Lias Andersson spel i NHL och New York för att ta en time out från ishockeyn och beskrev livssituationen som ”dåliga vanor” med bland annat användande av sömntabletter.

Tackade nej till Rangers

I somras valde han tacka nej till att återvända till Rangers och nyligen blev han bortbytt till Los Angeles Kings.

Men oavsett vilket lag han tillhör rent rättighetsmässigt på andra sidan Atlanten verkar han ännu inte vara där han vill rent mentalt.

– Vissa matcher kan jag sitta efter två perioder och fråga vad fan jag håller på med? Jag kan vara ute och sväva någon helt annanstans och sitta och tänka på saker som inte alls hör hemma till sporten hockey.

– Det är något som jag jobbar med varje dag. Det är ingen ursäkt men jag måste bli bättre på att stänga ute det helt klart.

Förlorade på straffar mot Linköping

I mötet mot Linköping bidrog forwarden med reduceringen till 1-2 då han dunkade till ett slagskott.

– I dag tycker jag ändå att jag har varit påkopplad som jag vill och då är det hästvägar bättre än vad det är annars.

Målet skulle vara nog viktigt för att HV71 skulle kunna knipa en poäng men inte mer då Linköping var det starkare laget och vann efter straffläggningen med 3-2.

KLIPP: Lias Andersson sätter reduceringen för HV71