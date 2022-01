Rögle har varit en mardrömsmotståndare för Frölunda. Inför lördagens möte i Scandinavium hade Skånelaget nio raka segrar lagen emellan och dessutom slog man ut Frölunda i CHL-semifinalen tidigare i veckan.

Det började bra för Rögle även i dag.

I första perioden tog man ledningen redan efter 4.31 när Dennis Everberg direktsköt in en passning från Adam Tambellini.

Men i andra perioden kom vändningen – och det gick undan.

Fem minuter in i mittenakten sköt nyförvärvet Andreas Borgman in sitt första mål med ett stenhårt handledsskott och halvminuten senare styrde Theodor Niederbach in 2–1. Frölunda gick till periodvila med 3–1 i ryggen efter att Elmer Söderblom utökat ledningen i slutet av perioden.

Frölunda vann till slut med 4–1 efter att Max Friberg punkterat i tom kasse och nu knappar man in på serieledande Rögle. Frölunda har 59 poäng och är därmed två poäng bakom med en match mindre spelad.

– Rögle ligger och väntar, är stabila defensivt och väntar på att vi forcerar offensivt, så att de kan skapa sina chanser den vägen. Nu har vi tålamod, får ner puckar bakom dem och forcerar inte lika många spel. Det är en stor del i det, säger Max Friberg.

Noterbart är att Rögle ställde upp med hela nio juniorer i laguppställningen då skador och avstängningar har gjort att laget var kraftigt decimerat.