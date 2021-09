Brynäs stod för imponerande vändning i Göteborg

Revansch. Det är vad både Frölunda och Brynäs är ute efter den här säsongen. Revansch på den egna, svaga prestationen förra spelåret.

Frölunda blev sjua i tabellen för andra året i rad, och därefter utklassat av Rögle i SM-kvartsfinalen. Inte godkänt för en klubb med Frölundas resurser, historia och ambitioner.

Anrika Brynäs sjönk så lågt att man tvingades kvala för att hänga kvar i högsta serien. Äran räddades med 4–1 i matcher mot HV 71 i kvalet.

Frölunda var bäst i första perioden. Linus Nässén styrde in ett skott från Simon Edvinsson till 1–0. Jacob Nilsson, ny från Färjestad, stod bakom förlängda mållinjen och petade in 2–0 via Brynäs målvakt Veini Vehviläinen.

Ölund fullbordade vändningen

Men Brynäs hann reducera före paus. Nicklas Danielsson störtade fram och stötte in pucken, sedan Oscar Eklind erövrat den i sarghörnet.

Andra perioden blev helt annorlunda. Frölunda drog på sig tre utvisningar under de åtta första minuterna. Under den tredje, som gällde för många spelare på isen, kvitterade en frispelad Greg Scott för Brynäs.

Nu hade Brynäs grepp om matchen. Linus Ölund gjorde 3--2 för Gävlelaget, innan Adam Pettersson ökade till 4–2 inför ett passivt Frölunda.

– Vi fick ett gäng powerplay, gjorde lite mål, fick långa anfall och fick momentum i matchen, säger Linus Ölund till Cmore i andra pausen.

I Frölunda var det dystert.

– Vi spelar ganska mjukt. Vi drar på oss utvisningar för att vi är lite lata. Sen förlorar vi nästan varenda duell i hela andra perioden. Då hamnar man lite efter, säger Max Friberg i Frölunda till Cmore.

”Vakna!”

I tredje perioden hände inte särskilt mycket.

– Vakna, skrek en besviken Frölundasupporter till sitt lag från läktaren.

Med 2.41 kvar satsade Frölunda på att spela med sex utespelare. Men det hjälpte inte, i en premiärmatch som Frölunda nog snabbt vill få glömma.