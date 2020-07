Frölunda Indians: ”Vi följer utvecklingen”

– Vi har inte fått till oss någon ny fakta om att det skulle finnas kritik eller uppror kring vårt varumärke och vårt namn. Däremot jobbar vi ju ständigt med utvecklingen av vårt varumärke och hur vi ska hantera det, säger Frölundas klubbdirektör Christian Lechtaler till SVT Sport.

Både hockeylaget Frölunda Indians och speedwaylaget Indianerna blev så sent som 2015 anmälda till diskrimineringsombudsmannen (DO) då anmälaren ansåg att deras symboler och namn var kränkande. DO tog aldrig fallet vidare då det ansågs falla utanför diskrimineringslagens skydd. Händelsen fick dock båda klubbarna att agera och Frölunda har sedan dess gjort en ordentlig utvärdering av sitt varumärke.

– Vi håller på med ett varumärkesarbete och har en nära dialog med bland annat Chicago Blackhawks som också har en indian som logga. Det är ett arbete som började för ett par år sedan, säger Lechtaler.

Redskins pressas till namnbyte

Efter protesterna mot rasism i USA har NFL-klubben Washington Redskins och dess ägare Daniel Snyder hamnat under press då flera aktörer nu kräver en namnändring. Snyder har under flera år sagt att det inte blir någon namnändring så länge han får bestämma men nu har även en av klubbens största sponsorer begärt att ”Redskins” tas bort ur namnet.

Speedwaylaget Indianerna från Kumla som försöker förbereda sig för seriestart senare i sommar har ingen lust att ännu en gång hamna i fokus till följd av deras namn och logga.

– Jag hoppas inte det. Vi har haft frågan uppe egentligen varje år om man säger så, i och med att det har varit diskussioner. Om det händer igen så får vi ta upp det då, säger ordföranden Markus Engman till SVT Sport.

– Det finns inget konkret idag men vi är lyhörda och samlar på oss fakta. Just idag är det inte aktuellt att kasta om någonting. Det kan ju vara så att vi inom en framtid måste agera och då får vi ha respekt för det, säger Frölundas klubbdirektör Lechtaler.