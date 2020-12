Frölunda krossade Örebro på bortaplan

Frölunda har annars åkt på flera tunga bortaförluster – inte minst tisdagens 5–1-smäll mot Djurgården. Men på torsdagskvällen bjöd alltså göteborgarna på rena målexplosionen borta mot formstarka Örebro som för första gången denna säsong blev poänglöst i Behrn arena.

Tränare Roger Rönnberg hade kastat om rejält i Frölundas kedjor – och det syntes direkt att gästerna var revanschsuget efter den blytunga förlusten på Hovet. Plötsligt studsade också puckarna rätt väg för Frölunda som haft problem med målskyttet.

Självmål

Efter en kvart skickade Anders Grönlund i väg ett skott från backposition och olycklige Rodrigo Abols styrde in pucken via handsken i egen kasse bakom Örebromålvakten Jonas Arntzen.

-Jag får lite tidspress på mig så jag känner att jag måste lägga in den. Sen har jag tur att den styrs in, sade målskytten Anders Grönlund till C More efter första perioden.

Och efter knappt halva matchen utökade Patrik Carlsson gästernas ledning när han tryckte in en retur i öppen bur i powerplay.

-Det blev rätt öppet för mig. Men det var skönt att sätta den, sade Patrik Carlsson till C More i pausen.

Snyggt mål

Men ett par minuter senare bjöd Rodrigo Abols på ett riktigt konstnummer när han stack klubban mellan sina egna ben och lyfter upp pucken 2–1 i krysset – även det i spel i numerärt överläge.

I slutet av perioden skickade också Frölundas Linus Nässén upp ett mycket snyggt mål i krysset från nära håll.

Örebro kom först ut starkt i tredje perioden – men efter fem minuter utökande istället Simon Hjalmarsson till 4–1 när han satte pucken i öppen bur efter Johan Sundströms förarbete.

Och när fem minuter återstod hugg Patrik Carlsson på en retur och gjorde därmed sitt andra mål för kvällen och sitt åttonde för säsongen. Bara sekunderna senare hittade också Jan Mursak rätt och fastställde slutresultatet 6–1.

