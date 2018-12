Frölunda vann toppmötet mot Luleå

Inför tredje perioden stod det 3-3 i toppmötet mellan Frölunda–Luleå. Tredje präglades av avbrott, bråk och diskussioner. Luleås Karl Fabricius utvisades 2+10 för checking from behind.

Simon Hjalmarsson blev matchvinnare när han gjorde 4-3 för Frölunda, och matchen stod och vägde. Hjalmarssons första mål på tio matcher, hans femte denna säsong.

– Det är en grym hockeyspelare. Han är kapten av en anledning, hyllar Rönnberg Hjalmarssons insats.

Hjamlarsson låg även bakom 5-3. Han assisterade när Joel Mustonen utökade Frölundas ledning med ett handledsskott från snäv vinkel. Mustonens första mål för säsongen.

Luleås målvakt fick utgå efter två insläppta

Frölunda öppnade starkast. Luleåmålvakten Niklas Rubin räddade Luleå från att inte ligga under med mer än 1-0 inledningsvis. Ändå fick Rubin utgå efter två insläppta mål.

När Frölundas Max Friberg i målform gav Frölunda en 2-1-ledning i powerplay i mellanperioden. plockade Luleå-tränaren Thomas ”Bulan” Berglund ut Rubin. Rubin skakade demonstrativt på huvudet.

På en minut och 36 sekunder vände Luleå underläge till ledning. Erik Gustafsson med en flipppuck som letade sig in bakom en skymd Johan Mattsson i Frölundamålet. Einar Emanuelsson gav Luleå ledningen med ett solomål. Ett mål med fart från snäv vinkel.

– Det var bara att få in den i zonen, flyt att den studsade på bladet, kul, sa Emanuelsson till C More.

Tog tredje raka segern

Frölunda kämpade in kvitteringen med drygt tre minuter kvar av andra perioden. Linus Nässén gjorde sitt första SHL-mål i karriären. Hjalmarsson kastade in pucken, och efter en lät brottningsmatch framför målet fick 18-årige Nässén in 3-3. Hjalmarsson blev matchvinnare med mål och assist i slutperioden.

Luleå hade ledningen med 3-2. Frölunda gjorde därefter tre raka mål, och vann till sist inför nästan 11 000 åskåadare tungviktsmötet hemma i Scandinavium med 5-3. Segern var Frölundas tredje raka hemma. Förlusten var Luleås tredje raka på bortaplan.